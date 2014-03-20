马航失联客机仍无音讯 中国乘客家属进行抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月19日 - 马航MH370客机已经失联12天，有中国乘客家属周三在马来西亚新闻发布会现场就缺乏信息进行抗议，被马方的安保人员带离。

有几位乘客家属拉起横幅，开始朝发布会现场的记者们大喊，其中有一位女性痛哭，这些人随后被保安带离。

“他们只说让等信息，等信息。可我们不知道还得等多久，”这位女性说。她说自己的儿子是MH370客机上的乘客。

“他们为什么不给我们一个说法？已经12天啦，我在这里也10天啦……每次我们问起时，他们都没答案，”她说。

另一位带着墨镜和口罩的女性说道，“我们呼吁马来西亚政府立即给我们信息。但还是没有信息，只有无休止的搜寻。”

“我们对马来西亚政府的做法不满，我们不需要马来西亚政府照顾我们，我们要的是真相，我们需要知道飞机在哪儿，”她说。

这两位女性均没有透露自己的姓名。

马航MH370客机上共有227名乘客，其中大约三分之二为中国人。对于马来西亚政府及马航在信息沟通方面行动迟缓且搜寻工作不力，这些乘客的家属们愤怒不已。

数百名乘客家属仍在北京的一家酒店等待消息，有人曾在周二威胁要进行绝食抗议。

在随后召开的新闻发布会上，当记者问及乘客家属抗议一事时，马来西亚代理交通部长希沙慕丁（Hishammuddin Hussein）称，马方已派出另一个“高级别”小组前往北京，以改善与乘客家属的沟通。（完）