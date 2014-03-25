马航执行长称是否辞职是个人抉择

路透马来西亚雪邦3月25日 - 马来西亚航空MASM.KL执行长叶海亚（Ahmad JauhariYahya）周二在新闻发布会上被问及是否会辞职时，他表示这是个人的抉择，将晚些时候作出决定。

目前搜寻马航MH370客机的行动仍在继续，但这架载有239人的飞机据信已经坠入南印度洋。（完）