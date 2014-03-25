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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 13:57 BJT

马航执行长称是否辞职是个人抉择

路透马来西亚雪邦3月25日 - 马来西亚航空MASM.KL执行长叶海亚（Ahmad JauhariYahya）周二在新闻发布会上被问及是否会辞职时，他表示这是个人的抉择，将晚些时候作出决定。

目前搜寻马航MH370客机的行动仍在继续，但这架载有239人的飞机据信已经坠入南印度洋。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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