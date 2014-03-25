马航执行长称是否辞职是个人抉择

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透马来西亚雪邦3月25日 - 马来西亚航空MASM.KL执行长叶海亚（Ahmad JauhariYahya）周二在新闻发布会上被问及是否会辞职时，他表示这是个人的抉择，将晚些时候作出决定。
目前搜寻马航MH370客机的行动仍在继续，但这架载有239人的飞机据信已经坠入南印度洋。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。