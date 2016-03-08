马来西亚正调查留尼汪岛发现的又一疑似马航MH370碎片

路透吉隆坡3月7日 - 马来西亚正调查在法属留尼汪岛发现的又一疑似为马航MH370航班残骸的物体。

载有239名乘客和机组人员的MH370航班2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中失联，成为全球航空史上最大谜案之一。机上乘客多数是中国人。

迄今为止，只有去年7月在留尼汪岛发现的飞机襟副翼已被官方确认属于马航MH370。

上周美国一位探险者在非洲东海岸莫桑比克的海滩上发现了一个碎片，将被送往澳大利亚检查。

“目前，我们正等待近期在莫桑比克和留尼汪岛发现的两块碎片得到验证。”马来西亚交通部长廖中莱（Liow Tiong Lai）在声明中称。

廖中莱称，MH370调查组将于周二航班失联两周年之际发布一份临时报告。（完）