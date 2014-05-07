欧洲将强化飞机“黑匣子”规范

路透巴黎5月6日 -了解情况的消息人士称，欧洲航空安全署已草拟提案，以让搜寻失联飞机的“黑匣子”更容易。这也是迄今针对马航客机失联作出的最有力官方回应。

法航447航班2009年在大西洋失事后，法国提出相关建议，但从未被付诸实施。此次欧洲航空安全署的提案将会落实其中的部分建议，包括新增声波发射器频率，以更容易在水下找到黑匣子的位置。

欧洲航空安全署即将公布的意见还呼吁增加驾驶舱话音记录器的最低录音时间，以更容易了解飞机失事原因。

马航MH370客机据信在3月8日失联约7个小时候后，坠毁于南印度洋，由于驾驶舱话音记录器只保留两小时的对话，这意味着客机早期关键时候的对话不会包括在其中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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