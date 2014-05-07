欧洲将强化飞机“黑匣子”规范

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月6日 - 了解情况的消息人士称，欧洲航空安全署已草拟提案，以让搜寻失联飞机的“黑匣子”更容易。这也是迄今针对马航客机失联作出的最有力官方回应。
法航447航班2009年在大西洋失事后，法国提出相关建议，但从未被付诸实施。此次欧洲航空安全署的提案将会落实其中的部分建议，包括新增声波发射器频率，以更容易在水下找到黑匣子的位置。
欧洲航空安全署即将公布的意见还呼吁增加驾驶舱话音记录器的最低录音时间，以更容易了解飞机失事原因。
马航MH370客机据信在3月8日失联约7个小时候后，坠毁于南印度洋，由于驾驶舱话音记录器只保留两小时的对话，这意味着客机早期关键时候的对话不会包括在其中。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p