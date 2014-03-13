越南在中国卫星发现疑似飞机残骸区域搜索无果--目击者

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透越南胡志明市3月13日 -跟随搜救飞机的路透记者周四称，根据中国卫星提供的信息，越南派出两架飞机对相关海域进行了搜索，但是未能找到疑似马来西亚航空失联客机的残骸。
搭机记者表示，搜救飞机在南海相关区域上空做了反复环绕飞行，但是没能找到任何东西。记者随同这架安26运输机飞行了三个小时。
中国政府机构网站称一颗卫星周日曾拍到三个“疑似漂浮物”，越南和马来西亚飞机搜索了相关海域。
卫星拍到疑似漂浮物的地方接近飞机失联的地点。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：