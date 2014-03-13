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时事要闻 | 2014年 3月 13日 星期四 13:25 BJT

越南在中国卫星发现疑似飞机残骸区域搜索无果--目击者

路透越南胡志明市3月13日 -跟随搜救飞机的路透记者周四称，根据中国卫星提供的信息，越南派出两架飞机对相关海域进行了搜索，但是未能找到疑似马来西亚航空失联客机的残骸。

搭机记者表示，搜救飞机在南海相关区域上空做了反复环绕飞行，但是没能找到任何东西。记者随同这架安26运输机飞行了三个小时。

中国政府机构网站称一颗卫星周日曾拍到三个“疑似漂浮物”，越南和马来西亚飞机搜索了相关海域。

卫星拍到疑似漂浮物的地方接近飞机失联的地点。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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