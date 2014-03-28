澳洲称将调整马航失联客机搜寻区域

路透悉尼3月28日 -澳洲海事安全局(AMSA)周五表示，根据对马来西亚提供的雷达数据分析得出的“最新可信线索”，正在调整对马航失联客机的搜索区域。

AMSA在声明中表示，对客机与雷达失联后南中国海和马六甲海峡之间的雷达数据进行分析，获得了上述最新信息。

“因此，基于在马来西亚的国际调查组提供的最新建议，今日的搜寻区域将向东北方向调整1,100公里。”

声明称，分析人士表示，失联客机的飞行速度比之前估计的更快，导致燃油加速消耗，缩短了其可能向南进入印度洋海域的飞行距离。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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