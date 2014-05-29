澳方称声波信号所示区域不是马航失联飞机终结地

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透悉尼5月29日 - 澳大利亚负责马航失联飞机搜寻工作的官员周四称，已经完成了对据信与失联飞机相关的四个声波信号所示附近地区的搜寻，目前已经不认为那里为失联飞机的终结地。
“澳大利亚运输安全局（ATSB）建议，目前可以认为完成了在监测到声波信号附近区域的搜寻工作，根据专业判断，目前可以不将该区域视作MH370航班客机的终结地，”该机构在声明中称。
该机构补充说，在扩大区域动用专业商业搜寻力量继续搜寻的计划没有改变。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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