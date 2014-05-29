澳方称声波信号所示区域不是马航失联飞机终结地

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼5月29日 - 澳大利亚负责马航失联飞机搜寻工作的官员周四称，已经完成了对据信与失联飞机相关的四个声波信号所示附近地区的搜寻，目前已经不认为那里为失联飞机的终结地。
“澳大利亚运输安全局（ATSB）建议，目前可以认为完成了在监测到声波信号附近区域的搜寻工作，根据专业判断，目前可以不将该区域视作MH370航班客机的终结地，”该机构在声明中称。
该机构补充说，在扩大区域动用专业商业搜寻力量继续搜寻的计划没有改变。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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