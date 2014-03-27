南印度洋天气恶劣 国际力量争分夺秒搜寻失联客机

路透悉尼/吉隆坡3月27日(记者 Jane Wardell/Rujun Shen) -在南印度洋搜寻马航失联客机的飞机和舰船周四正在与恶劣天气赛跑，赶到最新卫星图像显示疑似残骸所在海域。

目前加入国际搜救队的有11架军用和民用飞机和五艘舰船，他们将在这一偏僻海域展开地毯式搜索。预计当天晚些时候，当地的天气情况会进一步恶化。

新的卫星影像显示在南印度洋有100多个疑似马航失事客机残骸的物体。

马来西亚代理交通部长希山慕丁周三晚间在吉隆坡的新闻发布会上表示：“我们目前掌握了四个卫星线索，分别来自澳大利亚、中国和法国，卫星图像显示，这些物体可能是飞机残骸。现在有必要将这些物体与MH370客机关联起来。”

希山慕丁表示，最新图像是由法国企业Airbus Defence &Space在周一EAD.PA捕捉到的，显示有122块疑似残骸物体分布在400平方公里的海域中。他表示，这些物体的长度从一米到23米不等。

目前的搜索区域位于澳大利亚珀斯西南2,500公里左右，这里有部分世界上最深的海域且海况也最为复杂。

由于天气条件过于恶劣，搜救行动曾在本周暂停一天。搜救人员来自澳大利亚、美国、新西兰、中国、日本和韩国。气象学家称，目前暂停的暴风雨天气会很快重来。

澳大利亚气象局发言人NeilBennett表示：“这次可利用的搜救时间窗口看似会很短，因为周四会出现又一轮暴风雨天气，届时风力将再度加大，暴雨将导致能见度下降。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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