马航失联客机下落成谜 亚洲多国及塔利班均称不知情

路透新德里/巴基斯坦白沙瓦3月17日（记者 Sanjeev Miglani/Jibran Ahmed） -巴基斯坦、印度和中亚国家的航空官员以及塔利班周一均表示，对马航失联客机的下落毫不知情。失联客机的搜寻范围已扩大到北至中亚、南至南印度洋。

马航MASM.KLMH370客机3月8日凌晨从吉隆坡起飞前往北京，飞行约一小时后失踪。调查人员已越来越认定该客机偏离航线数千英里。

马来西亚称，已向搜寻范围内的所有国家发出外交照会，请求这些国家提供雷达和卫星数据、并协助在海陆空展开搜寻工作。

印度国防官员对该客机在印度上空飞行数小时却未被察觉的可能性予以否认。

“关于这架客机可能在印度领空飞行数小时却未被察觉的想法，简直匪夷所思，”这名要求匿名的国防官员说。

“这些都是胡乱报道，毫无根据，”他说。该官员并指出，飞行员必须知道印度所有雷达和侦察系统的具体方位，才能避开这些设备。

巴基斯坦官员称，在马航MH370客机失踪后，他们在本国领空没有发现任何可疑情况。

“我们检查了那段时间的雷达记录，但没有发现关于这架命运多舛的飞机任何线索。”巴基斯坦民航局声明中称。

中亚国家哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦也表示，3月8日那天并无身份不明的飞机进入他们的领空。

“即使飞机上所有设备都关闭，飞机也不可能悄无声息地飞过，”哈萨克斯坦民航委员会在给路透的声明中称，“并且还有军方在监测本国的领空。”

随着搜寻范围扩大，有观察人士推测该客机可能飞到了巴基斯坦与阿富汗交界的边远山区，这些地区是塔利班的藏身之地。

阿富汗塔利班发言人Zabihullah Mujahid称，马航客机失联事件与他们没有任何关联。

“这发生在阿富汗以外，大家都看到了，即使那些拥有非常先进设备和设施的国家都查不出它（客机）去了哪儿，”该发言人说，“这是外部问题，我们对此也没任何信息。”

巴基斯坦塔利班一名指挥官称，他们对这样的行动只能做做梦而已。

“我们倒希望能有机会劫持这样一架飞机，”他在电话中对路透说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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