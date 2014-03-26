马航客机失联事件导致中国民众赴马旅游转冷

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透北京3月25日(记者 李卉/黄瑞黎) -中国各大旅行社周二表示，受马航失联客机事件影响，很多中国游客开始选择其他旅行目的地。中国游客曾视马来西亚为一个颇具吸引力的度假目的地。
中国11家旅行社对路透表示，预订赴马来西亚旅游的中国游客人数大幅下滑，很多人取消了行程。中国民众认为马来西亚政府隐瞒失联客机信息，对此感到愤怒。
一名陈姓旅行经纪人接受路透电话采访时表示：“我们过去一个月能有30多到40多个去新马泰的客人，现在一天都没有一个人咨询预订这个线路。”
陈先生是广州康辉旅行社的一名员工，该旅行社十分倚重东南亚旅行。
他说：“游客都不考虑去那儿。很多人对马来西亚整个国家的印象都不好了。”
在北京，失联客机乘客家属周二前往马来西亚大使馆，要求马航作出解释，指责马来西亚政府拖延、隐瞒、掩盖，企图欺骗乘客家属。
新浪微博上的一名网友称：“马来西亚政府故意延迟公布各种航班的真实信息。应该惩罚这种毫不负责的态度。抵制去马拉西亚旅游。国际社会也应对其开出罚单。”
“本来今年在看旅游攻略的时候还考虑了去马来西亚这个国家玩玩， 现在觉得他们国家真恶心，太能扯了，忽悠大家大半个月。”
马来西亚今年的目标是接待2,800万游客，实现旅游收入760亿林吉特(230亿美元)。
因担心民众的情绪，中国一些旅行社已取消前往马来西亚的旅行团，也停止推广低价机票。
另一家旅行社的一位经纪人称：“马航事件有民族情绪在里面啊，现在顶着风头走，怕是在挑事。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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