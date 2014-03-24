美国海军动用黑匣子定位器协助搜寻马航失联客机

路透悉尼/珀斯3月24日（记者 Jane Wardell/Matt Siegel） -美国海军正在向马航失联客机搜寻海域部署一款高科技黑匣子定位器，协助进行搜寻，增加了可能很快找到飞机残骸的希望。

目前，由澳大利亚牵头的国际搜寻力量在距珀斯（Perth）西南约2,500公里的南印度洋海域开展搜寻工作。如果这片海域被确定为飞机碎片区，那么这款水下声波定位器对寻找失联客机黑匣子将是至关重要的。

“如果找到飞机碎片，我们会尽快响应，因为黑匣子的电池寿命有限，”美国海军第七舰队行动指挥官ChrisBudde在电邮声明中说。

中国和日本军机周一首次加入由10架飞机组成的空中搜寻力量，在该海域展开搜寻工作。

包括“雪龙号”破冰船在内的一支中国舰队，也正在驶往搜寻区域。

Budde强调，部署黑匣子定位器属于一项预防措施。

澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）也强调，搜寻工作面临重重挑战。

“那里水域辽阔，而搜寻的可能只是一块小小的物体，”特拉斯对澳大利亚广播公司（AustralianBroadcasting Corp）称。

“今天天气状况预计会恶化，未来几天也不会很好，因此搜寻工作面临重重挑战，但我们会坚持搜寻，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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