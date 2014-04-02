哈格尔称将与东南亚国家防长讨论搜寻失联航班的教训

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透檀香山4月1日 - 美国国防部长哈格尔周二表示，在与东南亚国防部长举行会谈时他预计将讨论搜寻马航失联客机所带来的经验教训，但没有抨击马来西亚的协调工作。
搜寻马航MH370客机的工作迄今毫无进展。对失联飞机的搜寻牵涉了大量的国际军事力量，其中包括美国最先进的间谍飞机。
中国也投入了自己的军事力量，包括动用高分辨率卫星和先进的战舰参与客机搜寻。
但马来西亚当局因处理失当、瞒报消息遭到猛烈批评，特别是来自中国的指责。机上239名人员中，大多数是中国人。
哈格尔没有直接批评马来西亚，但他称对客机的搜寻是一个学习的机会。
哈格尔对随行的记者表示：“总有教训要吸取。”
目前尚无法从哈格尔的表态中得知在夏威夷的此次非正式会谈中会谈到多少有关搜索马航失联客机的事情。
一名美国国防官员在哈格尔出行前表示，搜寻马航失联客机的努力凸显出“协作和合作的重要性”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。