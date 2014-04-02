哈格尔称将与东南亚国家防长讨论搜寻失联航班的教训

(本文由路透中文网编译提供)

路透檀香山4月1日 - 美国国防部长哈格尔周二表示，在与东南亚国防部长举行会谈时他预计将讨论搜寻马航失联客机所带来的经验教训，但没有抨击马来西亚的协调工作。

搜寻马航MH370客机的工作迄今毫无进展。对失联飞机的搜寻牵涉了大量的国际军事力量，其中包括美国最先进的间谍飞机。

中国也投入了自己的军事力量，包括动用高分辨率卫星和先进的战舰参与客机搜寻。

但马来西亚当局因处理失当、瞒报消息遭到猛烈批评，特别是来自中国的指责。机上239名人员中，大多数是中国人。

哈格尔没有直接批评马来西亚，但他称对客机的搜寻是一个学习的机会。

哈格尔对随行的记者表示：“总有教训要吸取。”

目前尚无法从哈格尔的表态中得知在夏威夷的此次非正式会谈中会谈到多少有关搜索马航失联客机的事情。

一名美国国防官员在哈格尔出行前表示，搜寻马航失联客机的努力凸显出“协作和合作的重要性”。（完）