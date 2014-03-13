美国怀疑可能有人故意关闭了马航失联客机应答器--WSJ（更新版）

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路透3月13日 - 《华尔街日报》（WSJ）引述两名知情人士的话称，美国调查人员怀疑马航MASM.KL失联客机MH370在到达最后能确认的位置后，还在空中飞行了四个小时左右。

目前各国当局还不能确定究竟该在哪片海域搜寻失联飞机，这架飞机上周六凌晨从吉隆坡起飞后不久失去联络。《华尔街日报》报道称，基于最新披露的信息，美国调查人员在探究是否有可能某人故意关闭了飞行应答器，让飞机改变航线飞往其他位置。

报道称，最新消息意味着这架飞机可能在不明状态下又飞行了2,200英里（3,500公里），可能飞到了巴基斯坦边境，甚至最远可能到了印度洋或阿拉伯海。

民用雷达最后一次明确追踪到这架客机是在快到凌晨1:30的时候，当时起飞还不到一个小时，正往东北方向飞过泰国湾。

据《华尔街日报》报道，航空调查人士以及国家安全人员称，基于从该架波音777引擎自动下载并发回地面的数据，这架飞机共飞行了五个小时。这些数据下载和传递是例行维护和监测程序的一部分。

一名消息人士告诉《华尔街日报》，作为维护协议的一部分，这架马航客机能够将引擎数据实时传输给劳斯莱斯作分析用途。系统从该架波音777的两个Trent 800引擎传输数据，提供关于高度和速度等细节。

报道引述消息人士的话称，美国反恐官员正探究是否有可能机师或机上其他人故意关闭了飞机上的应答器，以避免被雷达侦测到，而后改变飞机航线，飞往不明位置。

马航一名高管周三称，没理由认为机组人员的任何行为导致了此次飞机失联事件。

《华尔街日报》称，据美国官员获悉，调查人员正积极追查是否有人使得这架飞机改变航线，打算以后将这架飞机用作其他用途。

周二国际刑警组织负责人称，他们认为此次飞机失联不大可能与恐怖袭击有关。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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