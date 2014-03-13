马航失联客机共飞行约5小时--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月13日 - 《华尔街日报》（WSJ）引述两名知情人士的话称，美国调查人员怀疑马航 失联客机MH370在到达最后能确认的位置后，还在空中飞行了四个小时左右。

目前各国当局还不能确定究竟该在哪片海域搜寻失联飞机，这架飞机上周六凌晨从吉隆坡起飞后不久失去联络。

《华尔街日报》称，最新消息意味着这架飞机可能在不明状态下又飞行了数百英哩。

民用雷达最后一次明确追踪到这架客机是在快到凌晨1:30的时候，当时起飞还不到一个小时，正往东北方向飞过泰国湾。

据《华尔街日报》报导，航空调查人士以及国家安全人员称，基于从该架波音777引擎自动下载并发回地面的数据，这架飞机共飞行了五个小时。这些数据下载和传递是例行维护和监测程序的一部分。（完）