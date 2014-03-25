美国派出水下航行器协助搜寻马航失联飞机

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透华盛顿3月24日（记者 Phil Stewart） -美国五角大楼周一称，美国将派出海军的水下航行器，在需要时可协助搜寻马航MASM.KL失联航班。该航行器可探测接近15,000英尺深的深海。
美国称将在澳大利亚预先部署有声纳装置的蓝鳍（Bluefin）“自主水下航行器”。几小时前，马来西亚刚刚宣布失联飞机已在南印度洋坠毁。
马航官员称，据推测机上239人已全部丧生。
五角大楼发言人柯比（JohnKirby）说：“现在有超过200个家庭悲痛万分，他们今天刚刚从马来西亚政府获悉不幸的消息。全世界都和他们一样悲痛。”
在此之前，美国已宣布将部署“拖曳声波定位仪”，这种高科技声纳设备可用于侦测黑匣子。
搜寻工作必须争分夺秒，因黑匣子定位信标的信号仅持续30天左右。
五角大楼称，“拖曳声波定位仪”和水下航行器均于周一从纽约一机场运出，预计周二到达澳大利亚的珀斯。
但美方称，无论是这两种设备中的哪一种，都必须大幅缩小搜寻区域才能适用。
柯比说：“要让这种科技发挥作用，必须在海底有了确定的目标区域。必须能设定一些参数，而现在我们还没到这个阶段。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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