美国派出水下航行器协助搜寻马航失联飞机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月24日（记者 Phil Stewart） - 美国五角大楼周一称，美国将派出海军的水下航行器，在需要时可协助搜寻马航 失联航班。该航行器可探测接近15,000英尺深的深海。
美国称将在澳大利亚预先部署有声纳装置的蓝鳍（Bluefin）“自主水下航行器”。几小时前，马来西亚刚刚宣布失联飞机已在南印度洋坠毁。
马航官员称，据推测机上239人已全部丧生。
五角大楼发言人柯比（John Kirby）说：“现在有超过200个家庭悲痛万分，他们今天刚刚从马来西亚政府获悉不幸的消息。全世界都和他们一样悲痛。”
在此之前，美国已宣布将部署“拖曳声波定位仪”，这种高科技声纳设备可用于侦测黑匣子。
搜寻工作必须争分夺秒，因黑匣子定位信标的信号仅持续30天左右。
五角大楼称，“拖曳声波定位仪”和水下航行器均于周一从纽约一机场运出，预计周二到达澳大利亚的珀斯。
但美方称，无论是这两种设备中的哪一种，都必须大幅缩小搜寻区域才能适用。
柯比说：“要让这种科技发挥作用，必须在海底有了确定的目标区域。必须能设定一些参数，而现在我们还没到这个阶段。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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