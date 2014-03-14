美国称马航失联客机搜寻范围或扩大至印度洋

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿3月13日 - 美国白宫周四称，可能会在印度洋海域开辟新的搜寻范围，以确定马航失联客机究竟发生了什么事。
“据我了解，根据一些新的、但不确定的情报，扩大的搜寻范围可能会在印度洋区域，”白宫发言人卡尼说。“我们正在与国际合作伙伴就部署适当的搜寻设施进行磋商。”
卡尼没有具体说明情报的性质。对于美国是否信任马来西亚政府调查的问题，他则避而不谈。
“我还没有进行评估，”他说。“我能告诉大家的是，为了（机上乘客）的家属、为了知道是什么造成飞机消失，我们正在与马来西亚政府合作，以努力寻找飞机并查明飞机到底发生了什么。”
“至于航班到底发生了什么事，有许多可能的情形，这些正在调查当中。遗憾的是，我们目前对航班到底发生了什么事还不能给出结论，我们正在积极参与搜寻，”卡尼在例行记者会上说。
“我们正在搜索情报，寻求可能的线索，配合由马来西亚政府牵头的调查。”
美国国防官员称，美国海军基德号（USS Kidd）导弹驱逐舰已经进入马六甲海峡，目前正在驶往印度洋以继续展开搜寻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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