美国称马航失联客机搜寻范围或扩大至印度洋

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月13日 - 美国白宫周四称，可能会在印度洋海域开辟新的搜寻范围，以确定马航失联客机究竟发生了什么事。
“据我了解，根据一些新的、但不确定的情报，扩大的搜寻范围可能会在印度洋区域，”白宫发言人卡尼说。“我们正在与国际合作伙伴就部署适当的搜寻设施进行磋商。”
卡尼没有具体说明情报的性质。对于美国是否信任马来西亚政府调查的问题，他则避而不谈。
“我还没有进行评估，”他说。“我能告诉大家的是，为了（机上乘客）的家属，为了知道是什么造成飞机消失，我们正在与马来西亚政府合作，以努力寻找飞机并查明飞机到底发生了什么。”
“至于航班到底发生了什么事，有许多可能的情形，这些正在调查当中。遗憾的是，我们目前对航班到底发生了什么事还不能给出结论，我们正在积极参与搜寻，”卡尼在例行记者会上说。
“我们正在搜索情报，寻求可能的线索，配合马来西亚政府牵头的调查。”
美国国防官员称，美国海军基德号（USS Kidd）导弹驱逐舰已经进入马六甲海峡，目前正在驶往印度洋以继续展开搜寻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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