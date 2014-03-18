调查尚未发现可解释马航客机失踪的任何动机

路透吉隆坡3月18日（记者 Anshuman Daga/Niluksi Koswanage） -西方安全消息人士及中国当局称，对马航失联客机上所有人的背景进行大量调查后，迄今尚未发现有任何人存在令飞机坠毁或劫持飞机的政治或犯罪动机。

马来西亚表示，该国已经与美国和中国官员就失联客机的搜寻工作进行了磋商。目前已有26个国家参与了这场史无前例的搜寻工作，搜寻范围覆盖从里海至南印度洋的亚洲地区。

调查人员认定，该客机偏离航线，是非常了解波音777-200ER飞机和商业航行之人所为。

中国驻马来西亚大使黄惠康称，中方对所有马航失联客机乘客进行了详细调查，没有发现任何有破坏行为的证据，可以排除中国乘客涉嫌进行恐怖和破坏活动的嫌疑。

据中国中央电视台官方微博，黄惠康对记者称：“事故原因调查，不宜大张旗鼓进行。”

美国和欧洲安全消息人士称，截至周一，多国政府对失联客机上所有人的背景进行的调查显示，客机失联与武装组织或其他事件没有关联。

一位驻吉隆坡的欧洲外交官还称，对乘客名单进行排查后，也未发现什么线索。

一位了解美国调查的消息人士称，有关方面正在对飞行员进行调查，因为破坏飞机通讯系统需要专业知识。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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