马航失联飞机搜寻工作继续 澳方部署声纳浮标协助搜寻

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透悉尼/珀斯4月10日（记者 Matt Siegel/Swati Pandey） -马航失联飞机的搜寻工作周四继续进行。澳洲官员称检测到两次可能来自飞机黑匣子记录仪的新“ping”信号，重新为搜寻工作带来希望。
这起事件迷雾重重，搜寻和救援行动成本高昂，将创航空史上搜寻成本之最。
澳洲官员周三称检测到两次“ping”信号，加上美国海军“拖曳声波定位仪”之前捕捉到的信号，目前已经四次捕捉到信号，这让负责搜寻的官员对找到飞机残骸抱有信心。
“我目前对在不久的将来找到飞机或飞机残骸持乐观态度，”协调搜救工作的澳洲机构负责人Angus Houston在珀斯对记者称。
周四预计有10架军机、四架民用飞机以及13艘船舰参与搜寻。
根据检测到的信号数据，皇家澳洲空军派出一架改装过的P-3“猎户座”侦察机在搜寻区域部署声纳浮标，以协助美国海军的“拖曳声波定位仪”进行搜寻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。