马航失联飞机搜寻工作继续 澳方部署声纳浮标协助搜寻

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/珀斯4月10日 - 马航失联飞机的搜寻工作周四继续进行。澳洲官员称检测到两次可能来自飞机黑匣子记录仪的新“ping”信号，重新为搜寻工作带来希望。

这起事件迷雾重重，搜寻和救援行动成本高昂，将创航空史上搜寻成本之最。

澳洲官员周三称检测到两次“ping”信号，加上美国海军“拖曳声波定位仪”之前捕捉到的信号，目前已经四次捕捉到信号，这让负责搜寻的官员对找到飞机残骸抱有信心。

“我目前对在不久的将来找到飞机或飞机残骸持乐观态度，”协调搜救工作的澳洲机构负责人Angus Houston在珀斯对记者称。

周四预计有10架军机、四架民用飞机以及13艘船舰参与搜寻。

根据检测到的信号数据，皇家澳洲空军派出一架改装过的P-3“猎户座”侦察机在搜寻区域部署声纳浮标，以协助美国海军的“拖曳声波定位仪”进行搜寻。（完）