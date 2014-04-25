马航失联客机的搜寻可能持续数年--美国官员

路透悉尼/珀斯4月25日(记者 Matt Siegel/Byron Kaye) -一名美国国防高官周五表示，对马航失联航班MH370的搜索很可能会持续数年，因在澳大利亚西部对该客机残骸的水下搜索似乎告以失败。

这位拒绝透露姓名的官员表示，美国海军深海潜航器对印度洋进行的两周搜索毫无结果。

他说，对马航MH370的搜索现在进入了一个更为艰难的阶段，即需要在据信客机坠毁海域附近进行更大面积的搜索。

这名官员对路透表示：“我们搜索了这个较小区域，但没有任何发现。现在我们必须搜索更大面积的区域。”

“这个过程将持续数年。”

深海潜航器“蓝鳍-21”(Bluefin-21)预计周五完成长达16小时的搜索任务。这可能是其最后一次对这片深逾4.5公里、宽幅10平方公里的海底区域进行搜索。该区域在澳大利亚城市珀斯西北约3200公里处。

澳大利亚搜救官员表示，尽管已经完成对95%的目标区域的搜索，但潜航器未能发现客机的任何痕迹。

尽管多数努力都集中在水下，但空中和地面的搜索周五还在继续，8架军用飞机和10艘船只在大约4.9万平方公里的范围内进行肉眼搜索。

这名美国官员表示，马来西亚现在必须决定如何推进搜索行动，包括是否利用更多的深海潜航器，但在未限定的区域内进行搜索可能会持续数年。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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