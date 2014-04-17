马航失联客机搜寻继续 深海潜航器身负众望

路透悉尼/珀斯4月17日（记者Byron Kaye/Swati Pandey） -澳大利亚负责协调马航失联飞机搜寻任务的机构周四称，深海潜航器已结束了对印度洋远海海底的首次搜索。

美国海军深海潜航器获得的数据是目前国际搜寻机构能够利用的最重要工具。在珀斯以西约2,000公里的同一海域提取的水面浮油样本也正在分析当中。搜救机构认为该海域极有可能就是马航客机失踪后的坠海之处。

本月早些时候收到的几次声波信号让搜寻人员将搜索行动聚焦到了该印度洋远海区域，他们认为这些声波信号可能来自马航MH370航班失踪客机的黑匣子。

但是最近一周都未收到声波信号，而黑匣子的电池也已超过其最大使用期10天，因此搜寻人员将依靠深海潜航器。

Blue-fin 21潜航器周三在4,500米深的海底完成了其首次全部16小时的搜索任务。前两次搜索都因技术问题而中止。搜寻协调中心发布的一份声明称：“Blue-fin 21至今已搜索了近90平方公里的区域，最近一次搜索行动获得的数据正在分析中。”

搜寻负责人Angus Houston周一曾表示，空中和水面的搜索可能会在三天内结束。但搜寻机构周四又称，10架军机、2架民用机及11艘舰船将继续在共约4万平方公里的区域内展开搜寻。这暗示，在失联航班家属的压力下，搜寻人员仍希望能够找到漂浮在海面的客机残骸。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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