马航失联客机搜寻继续 深海潜航器身负众望

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/珀斯4月17日（记者Byron Kaye/Swati Pandey） - 澳大利亚负责协调马航失联飞机搜寻任务的机构周四称，深海潜航器已结束了对印度洋远海海底的首次搜索。
美国海军深海潜航器获得的数据是目前国际搜寻机构能够利用的最重要工具。在珀斯以西约2,000公里的同一海域提取的水面浮油样本也正在分析当中。搜救机构认为该海域极有可能就是马航客机失踪后的坠海之处。
本月早些时候收到的几次声波信号让搜寻人员将搜索行动聚焦到了该印度洋远海区域，他们认为这些声波信号可能来自马航MH370航班失踪客机的黑匣子。
但是最近一周都未收到声波信号，而黑匣子的电池也已超过其最大使用期10天，因此搜寻人员将依靠深海潜航器。
Blue-fin 21潜航器周三在4,500米深的海底完成了其首次全部16小时的搜索任务。前两次搜索都因技术问题而中止。搜寻协调中心发布的一份声明称：“Blue-fin 21至今已搜索了近90平方公里的区域，最近一次搜索行动获得的数据正在分析中。”
搜寻负责人Angus Houston周一曾表示，空中和水面的搜索可能会在三天内结束。但搜寻机构周四又称，10架军机、2架民用机及11艘舰船将继续在共约4万平方公里的区域内展开搜寻。这暗示，在失联航班家属的压力下，搜寻人员仍希望能够找到漂浮在海面的客机残骸。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托