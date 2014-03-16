修正-马航事件：失联飞机被人蓄意改变航向，警方搜查机长住所

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(修正第三段的措辞)
* 马来西亚总理称失联飞机被人蓄意改变航向
* 马来西亚警方搜查失联飞机机长住所
* 中国要求马来西亚提供有关失联航班的更准确信息
* 卫星数据显示失联客机可能飞往哈萨克斯坦或南印度洋
路透吉隆坡3月15日 - 马来西亚总理纳吉布周六称，马航失联客机在有人蓄意关闭通讯和追踪系统后改变了航向。
纳吉布称，卫星最后一次收到信号是在飞机从雷达屏幕消失近七个小时后。
他表示，新的卫星数据未提供关于失联客机的精确定位，客机可能是在飞往中亚至南印度洋的途中改变了航向。
周六在纳吉布结束新闻发布会后不久，警方开始搜查失联客机机长住所，寻找有关他是否曾参与不当行为的证据。
这架从吉隆坡飞往北京、搭载239名乘客和机组人员的客机在起飞不久后失联。
这是马航客机失联后纳吉布首次召开记者会，他证实，调查人员认为失联飞机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统，改变飞机航向，大幅偏离原定航道，朝西飞去。
“鉴于最新进展，马来西亚当局已经将调查重点转向客机机组人员和乘客...尽管媒体报道失联飞机被劫持，我想很明确地表示，我们仍在调查所有的可能性，”纳吉布说道。
参与搜寻的国家马上停止了在泰国湾，以及从南中国海到马来西亚东部区域的搜寻活动。失联客机于周六凌晨1:22(周五1722 GMT)在该区域从民航雷达屏幕上消失。
纳吉布称，新的数据显示卫星最后一次收到失联飞机信号的时间为马来西亚时间早上8点11分(0011 GMT)，距离从民航空管雷达消失的时间有近七个小时。
数据没有显示飞机当时是否仍在飞行以及它的位置。长达七个小时的飞行很可能已耗尽了飞机燃油。
纳吉布称，对卫星最后一次收到的失联飞机信号进行分析后得出的结论是，该机所在的可能地点位于两个狭长地带：一个是泰国北部至哈萨克斯坦和土库曼斯坦边境之间的狭长地带，另一个是从印尼至南印度洋之间的狭长地带。
在马来西亚要求下，印度对两个地区加强了搜索，一个是安达曼-尼科巴群岛附近，另一个是孟加拉湾往西区域。但没有证据显示失联客机坠入其海域。
中国周六要求马来西亚继续向中国提供有关马航MH370航班更为全面、准确的情况。
此前，熟悉美国官方评估的消息人士称，卫星接收到的来自马航失联飞机的模糊电子信号显示，该机可能偏离航线飞行了数千英里，随后在印度洋上空耗尽燃油。 (完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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