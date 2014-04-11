澳总理称搜寻人员相信已锁定黑匣子大致位置（更新版）

路透珀斯/上海4月11日（记者 Swati Pandey/John Ruwitch） - 澳大利亚总理阿博特（Tony Abbott）周五称，在澳大利亚的搜救人员相信已掌握马航失联飞机MH370黑匣子的大致位置。

但与此同时，协调搜救工作的负责人称，周四捕捉到的信号不太可能与这架失联飞机有关。

阿博特在上海称：“我们已经把黑匣子的位置范围缩小到几公里(英里)的范围内。但对黑匣子的大致位置有信心，并不等同于能从水下近4.5公里深处找到残骸、或最终能断定飞机上究竟发生了什么。”

周五搜寻工作集中于印度洋较小范围内，因此前探测到新的信号，使得之前美国海军拖曳声波定位仪探测到的四次信号显得更可信。

这五次声波信号都是在这片小范围内探测到的。

但负责协调此次搜救的澳大利亚军官休斯顿（Angus Houston）周五称，声波数据分析证实最近一次信号不太可能来自于失联飞机。

他在声明中说：“根据我掌握的信息，MH370搜寻工作无重大突破。一旦有了进一步信息，我会向大家提供最新情况。”

阿博特表示，黑匣子的电池电量消耗已到极限，因此迅速锁定黑匣子位置迫在眉睫。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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