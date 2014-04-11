更新版 1-澳总理称搜寻人员相信已锁定黑匣子大致位置

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
(新增澳洲总理及搜救负责人谈话；本文由路透中文网编译提供)
路透珀斯/上海4月11日 - 澳大利亚总理阿博特（Tony Abbott）周五称，在澳大利亚的搜救人员相信已掌握马航失联飞机MH370黑匣子的大致位置。
但与此同时，协调搜救工作的负责人称，周四捕捉到的信号不太可能与这架失联飞机有关。
阿博特在上海称：“我们已经把黑匣子的位置范围缩小到几公里(英里)的范围内。但对黑匣子的大致位置有信心，并不等同于能从水下近4.5公里深处找到残骸、或最终能断定飞机上究竟发生了什么。”
周五搜寻工作集中于印度洋较小范围内，因此前探测到新的信号，使得之前美国海军拖曳声波定位仪探测到的四次信号显得更可信。
这五次声波信号都是在这片小范围内探测到的。
但负责协调此次搜救的澳大利亚军官休斯顿（Angus Houston）周五称，声波数据分析证实最近一次信号不太可能来自于失联飞机。
他在声明中说：“根据我掌握的信息，MH370搜寻工作无重大突破。一旦有了进一步信息，我会向大家提供最新情况。”
阿博特表示，黑匣子的电池电量消耗已到极限，因此迅速锁定黑匣子位置迫在眉睫。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。