消息人士称马航失联航班可能是空中解体

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡/越南富国岛3月9日（记者 Siva Govindasamy/Nguyen Phuong Linh） - 消息人士周日称，调查马来西亚航空航班失联事件的官员怀疑飞机可能是在飞行中解体。越南方面报导称发现了疑似飞机残骸的物体。

国际刑警组织证实失联航班上有两名乘客使用的是被窃的奥地利公民和意大利公民护照，令外界怀疑该事件中可能涉及犯罪行为。

国际刑警组织发言人称，对所有用于登机的文件进行检查后，发现了更多“可疑护照”，正对此进一步调查。该发言人未透露有多少“可疑护照”，以及来自哪些国家。

马来西亚国家通讯社援引内政部长阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）的话称，使用被窃欧洲人护照的乘客长着亚洲人的面孔，他批评边检官员予以放行。

“我感到不安。难道这些移民官员不会思考？（护照持有人是）意大利人和奥地利人，却长着亚洲人的面孔，”阿末扎希周日晚说。

马航MH370航班究竟发生了什么仍迷雾重重。马来西亚空军司令称，这架航班在雷达显示屏上消失前可能曾试图返航。

“我们迄今未发现任何飞机碎片，这似乎暗示飞机可能是在3.5万英尺左右的高空解体，”一名参与马来西亚事件调查的消息人士对路透称。

该消息人士称，如果飞机从巡航高度完好无损地坠落，会在撞击水面时才解体，那么搜救队应该能找到相当集中的飞机碎片。因未获授权公开讨论调查情况，该消息人士要求匿名。

被问及是否有譬如炸弹等爆炸的可能性时，该消息人士称目前未发现涉及犯罪行为的证据，飞机可能是因机械原因解体。（完）