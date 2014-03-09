雷达记录发现马航失联航班可能试图返航

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透吉隆坡/越南富国岛3月9日（记者Eveline Danubrata/Nguyen Phuong Linh） -马来西亚军方官员周日称，马航失联航班在雷达显示屏上消失之前可能试图返航。
马航MH370班机失去联系已超过36个小时，马来西亚官员称已扩大搜救范围，覆盖马来西亚周围及靠近越南的大片海域。
尽管已出动数十军用和民用船只及飞机进行交叉式搜寻，仍未能找到该班机的任何踪迹。
马来西亚皇家空军司令Rodzali Daud在新闻发布会上说：“我们调看了雷达记录，发现该班机确实存在掉头返航的可能。”（完）
编译：王琛 发稿：郑茵
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