专访：马航客机失联谜团会加速黑匣子替代技术研发进程

路透巴黎3月12日（记者 Tim Hepher） - 法国航空事故调查机构BEA的负责人Remy Jouty称，马航失联客机的搜寻工作，会令各方加速研发新的定位飞机残骸的方法，但此类技术不太可能很快就取代传统的“黑匣子”。

马来西亚方面周三表示，他们正在距失联客机最后已知位置数百英里开外的区域搜寻。这让失联客机下落的谜团进一步加深。

除了动用船只、飞机和卫星搜寻外，调查人员还在努力从记录飞机数据的信标发射仪和驾驶舱语音记录器收取信号。

关于协助今后搜索飞机有很多提议，包括使飞机在出事前自动发出位置信号，以全新、更广泛的访问频率接受发射的归航信号等。

法国方面对2009年法航空难进行了长达两年调查，BEA由此提出了一系列建议。

但在监管机构与航空业之间的磋商中，该机构提出了一些可使追踪像马航失联客机更为容易的建议。但遭到搁置，付诸实施尚无时间表。

“这些事项仍在讨论之中，”Jouty接受采访时说。他还称，上周发生的马航客机失联事件将是讨论进一步关注的重点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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