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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:02 BJT

MH370客机中国乘客亲属在马使馆外抗议，与警方发生冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月25日 - 马航MH370失联客机中国乘客的家属周二在马来西亚驻华大使馆外抗议时与警察发生冲突，家属要求马航和马来西亚政府解释清楚这架客机究竟发生了什么。

抗议的家属们朝大使馆外排成人墙的警察投掷水瓶。目击者称许多抗议者遭到阻拦，一名晕倒的女性被担架抬走。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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