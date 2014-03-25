MH370客机中国乘客亲属在马使馆外抗议，与警方发生冲突

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月25日 - 马航MH370失联客机中国乘客的家属周二在马来西亚驻华大使馆外抗议时与警察发生冲突，家属要求马航和马来西亚政府解释清楚这架客机究竟发生了什么。
抗议的家属们朝大使馆外排成人墙的警察投掷水瓶。目击者称许多抗议者遭到阻拦，一名晕倒的女性被担架抬走。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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