卫星数据公司称广阔海域或令搜寻客机残骸耗费时日

路透华盛顿3月20日 -美国一家卫星数据公司周四表示，覆盖广阔海域的大量卫星图片可能令人一时难以判断哪些漂浮物属于马航失联客机。

总部位于科罗拉多的DigitalGlobeInc(DGI.N)公司主要负责为美国政府和其他国家及私营企业收集卫星照片。该公司周四证实，已在3月16日收集到可能属于马航失联客机残骸的卫星图像。

DigitalGlobe称，已向澳大利亚当局提供了这些图像，澳大利亚当局在周四早些时候公布了这些图像。该公司表示，澳大利亚政府仅在过去几天开始排查当前搜索区域的图像。此前大规模的国际搜救已扩展至南印度洋和澳大利亚海域。

马来西亚官员称这些图像是失联客机残骸的可能性很高。

澳大利亚当局提醒称，图像中的残片也不一定与失联航班有关。

DigitalGlobe发言人TurnerBrinton在声明中表示：“鉴于现有搜索区域面积极为广阔，对这些图像的分析预计会持续更长时间。”

Brinton表示，该公司五枚高分辨率卫星每天都会捕捉到300多万平方公里的地球图像。

“图像涉及面积过于广阔，以至在无法确定残片位置的情况下，无法进行实时搜索。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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