马航客机失联事件凸显空管雷达缺陷

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月21日 - 马航MH370客机从马来西亚雷达上消失展示出当代航空业一个令人尴尬的矛盾状况：先进的飞机仍然靠过时的地面设施引导飞行方向。

尽管卫星重塑了现代生活的方方面面，但自从首架喷气式飞机上天至今，对于很多飞行员而言，在驾驶舱使用雷达和无线电的习惯一直没有改变。

尽管马来西亚怀疑有人或许刻意隐瞒失联客机的行踪，但26个国家联手搜寻都无法找到这架飞机的事实也震惊了这个高度网络化的世界，并暴露出雷达使用的漏洞。雷达的信号会在海洋和沙漠中退减。

Aireon公司总裁唐·托马(Don Thoma)表示：“(雷达)不是很准确。世界已经往前进步了一点点。”Aireon是美国行动卫星通讯公司铱集团(Iridium)和加拿大航空管制当局2012年联手成立的企业。

托马对路透表示：“我们可以追踪我们的汽车、定位孩子的手机，但当飞机穿越海洋或其他偏远地区时，我们是无法追踪到这架飞机的。”

专家表示，卫星可以提供显而易见的答案。

雷达专家和航空顾问Hans Weber表示：“飞机的飞行是基于卫星的导航和通讯。在导航方面，我们需要放弃基于地面的雷达，在通讯方面，我们需要告别无线电。”

**价格高昂的改革**

那些支持航空业改革的人表示，雷达造成的效率低下会增加乘客的成本，乘客不得不为此“埋单”，而航班的延误又会对经济造成影响。

Weber表示：“由于空管人员使用语音通讯，为了不失去联络，他们不得不加大各个航班的出发间隔。”

美国和欧盟提出的两项新航空系统的改革建议可能会彻底改变这一切，但会危及欧美航空公司的利润，批评人士则称，这些改革提议来得太迟，且毫无用处。

美国航空业多年来一直在推动对航空管制系统进行改革，但高昂的成本和复杂性一再使改革进程放缓，国会多次削减预算。

美国原本计划于2025年全面实施新一代航空运输系统(Next-Generation Air Transportation System)，但航空业人士认为，美国中央政府于2016年继续自动削减预算或让该计划推迟。

这套系统的部分设备已准备就绪，比如很多飞机驾驶舱已安装广播式自动回报监视系统（ADS-B surveillance system），但其他相关设备却因资金紧张而未到位。

欧盟也有意通过欧洲单一航空控制中心研究(Single European Sky ATM Research，简称Sesar)推行野心勃勃的新一代空管计划。该研究项目旨在在2020年前把领空使用率提高两倍，将航空管理成本削半，并改进欧洲的航空基础设施。

麦肯锡2011年的一项研究指出，2013年至2030年，实施Sesar计划可能将欧盟地区国内生产总值(GDP)提高4,190亿欧元，创造32.8万个就业机会并削减10%的飞行时间。

不过，这项计划也受到欧洲各国间领空摩擦及欧债危机的掣肘。部分空管人员工会也反对该计划。（完）