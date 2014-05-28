航班实时追踪国际标准或需两三年才能出台--ICAO

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透吉隆坡5月27日（记者 Al-Zaquan Amer Hamzah） - 联合国分支机构国际民航组织（ICAO）航行局局长南希·格雷厄姆（Nancy Graham）周二称，随着航空公司采取自愿措施，对飞机进行实时追踪的进程有望加速，但相关的国际标准在未来两三年内可能仍然无法就位。
国际航空运输协会（IATA）已经成立小组，将在9月底前提出进行追踪的方案，以回应马航MH370航班客机失联事件发生后的公众担忧。
该协会称，在规定出台前，旗下成员可自愿实施相关措施。
“通常，一项国际标准可在两三年出台，”格雷厄姆在吉隆坡对记者称。
“这一进程将会加速，因为我们会从自愿者渠道吸取很多教训。”
格雷厄姆与航空管理机构及行业官员在吉隆坡召开商讨新追踪标准的会议后发表了上述言论。
但是会议并未回答追踪系统耗资规模以及在全球航空公司中是否能够顺利实施等问题。
“拥有全球航线的规模较大的航空公司或能拿出这笔资金，但是较小型业者利润已经微薄，没有多少钱能够用在这方面，”一名要求不具名的航空业官员说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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