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时事要闻 | 2016年 1月 14日 星期四 17:27 BJT

马来西亚在印尼雅加达炸弹袭击后高度警戒

路透吉隆坡1月14日 - 周四印尼首都雅加达发生炸弹袭击后，马来西亚警方加强公共场所的安全戒备，并采取额外措施确保边境地区的安全。

马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar在声明中称，马来西亚目前处于最高警戒水平，因担忧全球恐怖主义可能向该国渗透。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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