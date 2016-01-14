马来西亚在印尼雅加达炸弹袭击后高度警戒

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透吉隆坡1月14日 - 周四印尼首都雅加达发生炸弹袭击后，马来西亚警方加强公共场所的安全戒备，并采取额外措施确保边境地区的安全。
马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar在声明中称，马来西亚目前处于最高警戒水平，因担忧全球恐怖主义可能向该国渗透。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)