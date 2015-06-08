马来西亚能源：计划2015年10月前提高生物柴油比例--部长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透吉隆坡6月8日 - 马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。
马来西亚种植产业和大宗商品部长Douglas Uggah Embas在一次种植业者会议上对记者称，预计B10计划一年能消耗高达100万吨毛棕榈油。
“将在6月底完成与相关方的会谈，”Embas称。
B10计划要求柴油中的生物油成分不低于10%，可能给棕榈油价格构成支撑。目前棕榈油 价格为每吨2,344马币。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。