马来西亚能源：计划2015年10月前提高生物柴油比例--部长

路透吉隆坡6月8日 - 马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。

马来西亚种植产业和大宗商品部长Douglas Uggah Embas在一次种植业者会议上对记者称，预计B10计划一年能消耗高达100万吨毛棕榈油。

“将在6月底完成与相关方的会谈，”Embas称。