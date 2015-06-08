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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:57 BJT

马来西亚能源：计划2015年10月前提高生物柴油比例--部长

路透吉隆坡6月8日 - 马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。

马来西亚种植产业和大宗商品部长Douglas Uggah Embas在一次种植业者会议上对记者称，预计B10计划一年能消耗高达100万吨毛棕榈油。

“将在6月底完成与相关方的会谈，”Embas称。

B10计划要求柴油中的生物油成分不低于10%，可能给棕榈油价格构成支撑。目前棕榈油 价格为每吨2,344马币。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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