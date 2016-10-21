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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 16:02 BJT

全球商品：马来西亚2017年棕榈油产量料同比增加5.6%--政府

路透吉隆坡10月21日 - 马来西亚政府周五表示，预计2017年棕榈油产量较今年增加5.6%，因单产提高而且成熟产区面积扩大。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

马来西亚政府在年度经济报告中称，2016年马来西亚棕榈油产量料下滑9.8%至1,800万吨，单产料下降5.3%。马来西亚总理纳吉布即将公布2017年预算。

今年马来西亚棕榈油产量受到与厄尔尼诺(圣婴)现象相关的干旱天气的影响。

“2016年，毛棕榈油均价料持稳于每吨2,500马币(林吉特)...”报告指出。

指标棕榈油期货 周二触及逾两年高点，今年迄今累计上涨9%。周五盘中报2,702马币，下滑0.6%。(完)

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