全球商品：马来西亚2017年棕榈油产量料同比增加5.6%--政府

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月21日 - 马来西亚政府周五表示，预计2017年棕榈油产量较今年增加5.6%，因单产提高而且成熟产区面积扩大。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
马来西亚政府在年度经济报告中称，2016年马来西亚棕榈油产量料下滑9.8%至1,800万吨，单产料下降5.3%。马来西亚总理纳吉布即将公布2017年预算。
今年马来西亚棕榈油产量受到与厄尔尼诺(圣婴)现象相关的干旱天气的影响。
“2016年，毛棕榈油均价料持稳于每吨2,500马币(林吉特)...”报告指出。
指标棕榈油期货 周二触及逾两年高点，今年迄今累计上涨9%。周五盘中报2,702马币，下滑0.6%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。