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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 14:11 BJT

马来大亨寻求英超卡迪夫俱乐部上市

据了解内情的消息人士称，马来西亚大亨陈志远(Vincent Tan 图左)将寻求为英超球队卡迪夫上市，最早于今年进行首次公开募股(IPO)。卡迪夫本赛季升超成功。消息人士称这一计划尚属初期阶段。陈志远握有球队36.1%的股份，据福布斯杂志显示，陈志远为马来西亚第10大富人，身家净值为13亿美元。路透
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