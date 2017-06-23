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国际财经 | 2017年 6月 23日 星期五 18:42 BJT

马来西亚央行要求外资保险业者提高本地股东比例

路透吉隆坡6月23日 - 消息人士周五称，按照一项提高国内保险行业参与的计划，马来西亚央行已要求外资保险业者将他们公司的本地股东比例提高到至少30%。

马来西亚保险业者的外资所有权在2009年被定在70%，若买家可协助整合和优化该行业，所有权还可以更高。但部分在该国的外资保险业者仍可被他们的海外母公司完全拥有。

其中一位消息人士称，遵守上述要求的最后期限为2018年6月，但未详述不遵守的后果。

由于未被授权公开谈论此事，这些消息人士要求匿名。马来西亚央行以及友邦保险(AIA)和东京海上的当地部门没有回复寻求置评的请求。(完)

(编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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