马来西亚央行要求外资保险业者提高本地股东比例

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透吉隆坡6月23日 - 消息人士周五称，按照一项提高国内保险行业参与的计划，马来西亚央行已要求外资保险业者将他们公司的本地股东比例提高到至少30%。
马来西亚保险业者的外资所有权在2009年被定在70%，若买家可协助整合和优化该行业，所有权还可以更高。但部分在该国的外资保险业者仍可被他们的海外母公司完全拥有。
其中一位消息人士称，遵守上述要求的最后期限为2018年6月，但未详述不遵守的后果。
由于未被授权公开谈论此事，这些消息人士要求匿名。马来西亚央行以及友邦保险(AIA)和东京海上的当地部门没有回复寻求置评的请求。(完)
(编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。