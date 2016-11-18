马来西亚央行称最新的外汇措施不是资本管制

路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚央行周五表示，最近实施的外汇措施旨在确保市场秩序和稳定，不是资本管制。

“我们要求做出承诺，这就是目前的状况，”央行助理总裁Adnan Zaylani表示。“如果措施起到作用，更多外资银行加入，我们会很满意。”

“目的是为了维持市场的秩序和稳定，”他在媒体简布会上说道。

路透周三报导，马来西亚央行本周已向外资银行发出一封格式信函，要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。

Zaylani称对资本管制的担心是“无根据的”。(完)