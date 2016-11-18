马来西亚央行称最新的外汇措施不是资本管制

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚央行周五表示，最近实施的外汇措施旨在确保市场秩序和稳定，不是资本管制。
“我们要求做出承诺，这就是目前的状况，”央行助理总裁Adnan Zaylani表示。“如果措施起到作用，更多外资银行加入，我们会很满意。”
“目的是为了维持市场的秩序和稳定，”他在媒体简布会上说道。
路透周三报导，马来西亚央行本周已向外资银行发出一封格式信函，要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。
Zaylani称对资本管制的担心是“无根据的”。(完)
(编译 李春喜/王琛；审校 白云/艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。