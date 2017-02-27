焦点：马来西亚央行出手抑制汇市投机 无奈搬起石头砸了债市的脚

2015年8月，图为马来西亚林吉特（马币）和美元纸币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡2月27日 - 去年马来西亚强迫外国投资者不许涉足马币离岸衍生品的时候，其目标是缓解马币的投机性压力，不过此举似乎是误伤了自己。

去年马币表现是除了人民币以外新兴亚币中表现最差的，这促使该国央行施压外国银行出具停止交易马币无本金交割远期外汇(NDF)的书面承诺。

结果是大批资金流出马来西亚债券，因此举造成的流动性缺乏，使持有470亿美元马来西亚债券的海外投资者无法在离岸市场对冲汇率风险。

“这是一个被破坏了的市场，”Pimco驻伦敦全球策略师Gene Frieda表示，他将难以进行大量债券交易归咎为无法对冲。

尽管Frieda表示相较于其他地区货币，马币目前看似便宜，但在当前的情况下他不认为马币能上涨。

“我们并不认为债市在当前水准特别有吸引力，”他表示。

野村分析师称，去年11月至今年1月三个月，马来西亚资金外流规模达到279亿马币(63亿美元)，触及等时间段纪录高位。外资所持公债在全部已发行规模的占比从去年10月的51.6%降至46%。

马来西亚外汇储备三个月内减少30亿美元，目前977亿美元的规模看起来颇为单薄，而且自10月底以来马币已贬值5.7%。

**资金日益枯竭**

马来西亚央行(BNM)坚称无本金交割远期外汇(NDF)市场是波动的、不透明的而且容易遭滥用。该央行告诉路透它将坚持自己的政策。

“马来西亚央行将继续对境内银行强制实行NDF交易规则非便利化政策，以保护消费者利益，”该央行称。

该央行还坚持认为，其境内市场具备足够便于对冲的深度及广度，1月份现货及远期交易价值逾1,524亿美元，而且截至2月22日，市场参与者中非本土居民占到42.5%。

但是外国投资者表示，虽然马来西亚央行成功抽干了NDF离岸市场的流动性，但境内市场并没有充足的美元来源能和央行做对手交易。

“NDF市场目前的流动性特别低，”Neuberger Berman驻新加坡的投资经理Prashant Singh称。

“境内市场的流动性也不高，目前而言除了马来西亚央行，没有合乎常情的美元卖家。”

马来西亚的贸易收支仍为顺差，对经济而言，当前的资本外流状况还构不成危机，但进一步的资本外流或将导致马币更大幅下跌，并收紧金融环境，进而威胁到经济成长和市场稳定。

投资者眼下担忧的是，3月中期到期的105亿马币债券中外资投资届时将撤离。他们早就怀疑，2月中期到期的87.5亿马币债券中很大一部分外资已经撤出马来西亚。

Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd的投资经理Mohammad Hasif Murad表示，该公司已经将到期债券的部分收益汇出，但同时“策略性地重新投资于我们认为有价值的特定期限债券”。该公司持有马来西亚公债，有部分债券在2月和3月到期。

安本亚洲有35亿美元资产，在马币资产的配置约为1.1亿美元。

先机环球投资的固定收益经理人也认为前景悲观。

“基于外资扩大外流的风险，以及马来西亚国内需求难以消化新债供应下，本地收益率曲线可能再度陡化，我们目前低配马来西亚债券也压低存续期，”先机环球投资在一篇报告中称。

他们在报告中表示，基于马币可能会因资本扩大外流而持续遭低估，在缺乏对冲能力下，没有什么投资马来西亚债券的诱因。

Frieda表示，只要有足够流动性可以自由交易，马币可能到了某个时候会变得值得买进。

“你还是必须能够进场出场，”他称。

外资流入亚洲债券图表：tmsnrt.rs/29uYjbz

(完)