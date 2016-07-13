马来西亚央行意外降息25个基点 旨在保持经济稳步增长

路透吉隆坡7月13日 - 马来西亚央行周三意外降息25个基点至3.00%，为七年来首次，称此举将帮助该国留在“稳步增长道路之上”。

马来西亚央行将隔夜政策利率(OPR)下调25个基点至3.00%。

“在英国公投退欧可能产生影响的背景下，全球经济增长前景也愈发容易受到下行风险的拖累，”马来西亚央行表示。

“未来国际金融市场可能也会面临更大的波动。由此，全球货币条件预计会维持高端宽松，”其表示。

路透调查中的13名分析师此前均预期，该央行在周三将按兵不动，普遍共识是目前并没有改变政策的强有力推动因素。

受累于全球原油和大宗商品价格疲弱，马来西亚经济已遭遇五个季度的成长放缓。马来西亚是东南亚第三大经济体。

1月，马来西亚将2016年经济增长预估下修至4.0-4.5%，原预期成长4.0-5.0%，归因于预期全球原油价格将持续下挫。

马来西亚央行最近一次降息要追溯到2009年2月，当时降息50个基点至2.00%。

周三的货币政策会议是穆罕默德(Muhammad Ibrahim)5月1日继任央行总裁一职后主持的第二次会议。(完)