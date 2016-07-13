马来西亚央行意外降息25个基点 旨在保持经济稳步增长

特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透吉隆坡7月13日 - 马来西亚央行周三意外降息25个基点至3.00%，为七年来首次，称此举将帮助该国留在“稳步增长道路之上”。
马来西亚央行将隔夜政策利率(OPR)下调25个基点至3.00%。
“在英国公投退欧可能产生影响的背景下，全球经济增长前景也愈发容易受到下行风险的拖累，”马来西亚央行表示。
“未来国际金融市场可能也会面临更大的波动。由此，全球货币条件预计会维持高端宽松，”其表示。
路透调查中的13名分析师此前均预期，该央行在周三将按兵不动，普遍共识是目前并没有改变政策的强有力推动因素。
受累于全球原油和大宗商品价格疲弱，马来西亚经济已遭遇五个季度的成长放缓。马来西亚是东南亚第三大经济体。
1月，马来西亚将2016年经济增长预估下修至4.0-4.5%，原预期成长4.0-5.0%，归因于预期全球原油价格将持续下挫。
马来西亚央行最近一次降息要追溯到2009年2月，当时降息50个基点至2.00%。
周三的货币政策会议是穆罕默德(Muhammad Ibrahim)5月1日继任央行总裁一职后主持的第二次会议。(完)
(编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/张荻)
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。