独家：马来西亚央行要求外资停止马币NDF交易--消息

路透香港/新加坡11月16日 - 银行消息人士指出，马来西亚央行要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。

马来西亚央行已向外资银行发出一封格式信函，信中要求无条件承诺停止一切离岸马币NDF或离岸衍生性商品的交易。

两名不同银行的消息人士皆证实收到上述通知信。

央行信中亦要求金融机构向央行提供详细计划，说明在境内进行马币交易的需求，以及向马来西亚金融机构寻求协助外汇交易需求。

马国央行上周六要求外资基金及资产管理公司若要执行任何外汇交易，需联系获得许可的马来西亚银行。央行最新信函明显有别于上周六的通知。这暗示当局正在加强对马币的管制。

“以马币贬值幅度来看，这并不令人意外。这看起来像是走投无路的干预，”新加坡Nordea Markets首席分析师Amy Yuan Zhuang指出。

约0630GMT，马币兑美元触及10个月低点4.3470。

她指出，与其他亚洲国家相比，马来西亚央行所持有的外汇储备规模相对较小，选择有限。“它比其他亚洲央行更需要这类措施。”

马来西亚流通债券中有40%由外资持有，该比例在亚洲居前。投资者通常在新加坡和香港等流动性较高的NDF市场对冲风险，因马来西亚国内市场有很多限制。(完)