马来西亚央行称不再容忍NDF市场的马币交易

路透吉隆坡11月19日 - 马来西亚央行称，将对在无本金交割远期外汇(NDF)市场进行马币交易的个人或银行“立即实行监管干预”。

马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)表示，已对当地银行明确要求，在岸马币开盘价格不能参考离岸价格，也不能背离经济潜在基本面。

“本周围绕这些举措有一些杂音。目前对于资本流动没有新的政策。也没有替代的资本管制举措，”穆罕默德在周五晚间的讲话中表示。该讲话周六对媒体公布。

周五稍早，马来西亚央行证实其一直在在岸市场干预汇市，以抑制马币跌势。自特朗普11月8月意外赢得美国大选，激发新兴市场货币全球性下跌以来，马币是亚洲表现最差的货币。

马来西亚央行表示，最近实施的外汇措施旨在确保市场秩序和稳定，不是资本管制。

周五0800GMT，马币兑美元跌至11个月新低4.41。

穆罕默德周五在演讲中表示，央行将实施一些措施，以提振在岸马币交易，尤其是兑美元和人民币交易。

这些措施将包括推出一项试点方案，在无需看到原始单据的情况下，允许在岸美元和人民币兑马币对冲交易；并引入在岸美元和人民币兑马币期汇。

穆罕默德表示，他们还正在敲定外汇管理局合规操作框架，设立尽职调查最低行业标准，为外汇和对冲交易提供更多透明度和效率。

“总之，这三个措施的目标是中小型企业等本地实体，目的是增加他们直接与在岸银行进行自由对冲交易的渠道。”(完)