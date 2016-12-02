马来西亚央行出台新规促进马币流动性 旨在支撑马币汇率

路透吉隆坡12月2日 - 马来西亚央行周五公布了新的措施，以鼓励马币更多的在国内交易，目的是抑制马币近期兑美元的跌势。

马来西亚央行在一份声明中称，出口商只能将外贸收入中最多25%的份额以外币持有。其还表示，要保留较高的额度需要获得央行的批准。

新措施将从12月5日起实施。

为鼓励将更多的现金保留在国内，马来西亚央行表示出口商的所有马币收入每年可享受更高的3.25%的存款利率。

助理总裁Adnan Zaylani表示，出口商可自由兑换货币以满足最多六个月的非马币还贷需要。

新措施规定，本土出口商之间的所有支付必须都以马币进行。(完)