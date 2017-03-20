马来西亚总理纳吉布称央行将继续支撑马币

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚总理纳吉布周一表示，该国央行将继续采取行动支撑马币(林吉特)，此外遏制马币跌势的举措已令该货币企稳。
马来西亚央行自去年底以来已采取多项举措支撑马币，包括要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。
“尽管宣布这些措施才两个月，但已有迹象显示结果令人鼓舞，”纳吉布在国会回答问题时称。
“最重要的是，这些措施落实以后，马币明显企稳，”他表示。
纳吉布还指出，马来西亚外汇储备“将继续用于防止汇市波动”。
他亦表示，马来西亚央行将不时进行“自由化”行动，以发展外汇和债券市场，并使企业能够管理外汇曝险。但他并未提供详情。(完)
(编译 许娜；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。