马来西亚总理纳吉布称央行将继续支撑马币

路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚总理纳吉布周一表示，该国央行将继续采取行动支撑马币(林吉特)，此外遏制马币跌势的举措已令该货币企稳。

马来西亚央行自去年底以来已采取多项举措支撑马币，包括要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。

“尽管宣布这些措施才两个月，但已有迹象显示结果令人鼓舞，”纳吉布在国会回答问题时称。

“最重要的是，这些措施落实以后，马币明显企稳，”他表示。

纳吉布还指出，马来西亚外汇储备“将继续用于防止汇市波动”。

他亦表示，马来西亚央行将不时进行“自由化”行动，以发展外汇和债券市场，并使企业能够管理外汇曝险。但他并未提供详情。(完)