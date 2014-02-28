《焦点》不满中国南海主张，马来西亚靠拢菲越

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡2月27日 - 曾母暗沙（James Shoal）距马来西亚沙捞越州婆罗洲岛约80公里，常年没于水下，属于容易被忽略的礁岩。

但最近在不到一年时间内，中国海军两次在曾母暗沙周边巡航，这让马来西亚感到震惊，也导致其对中国南海主权主张的立场发生了明显转变。

外交人士称，特别是今年1月中国海军舰队驶抵曾母暗沙巡航，编队官兵在曾母暗沙举行主权宣示仪式，这促使马来西亚悄然加大与菲律宾和越南的合作，试图让中国政府接受具约束力的南海行为准则。

中国海军日益强势的姿态，也可能推动马来西亚靠拢美国，这可能使得东南亚国家与中国之间围绕南海主权的分歧加深。

马来西亚过去常常淡化与中国有关的安全疑虑，因其寻求加深与中国的经济关系。中国是马来西亚最大的贸易伙伴国。

中国官媒1月26日刊登了海军南海舰队远海训练编队在曾母暗沙海域举行主权宣示仪式的照片。照片显示，数百名官兵站在一艘军舰的甲板上，身后还有两艘驱逐舰和一架直升机

马来西亚海军司令当时否认了中国媒体的相关报道，他对官方通讯社Bernama称，中国军舰当时离马来西亚水域很远。

但外交和海军安全消息人士对路透称，几乎可以肯定，中国三艘军舰当时演练是在曾母暗沙或靠近的地方。

马来西亚战略与国际事务研究所外交政策专家专邓秀珉（Tang Siew Mun）说：“这给我们敲响了警钟，告诉我们这种情况是可能发生的，并且正在发生。”

他补充道：“一段时间以来，我们相信这种特殊关系。但曾母暗沙问题已经多次向我们表明，一旦事关中国保护其主权和国家利益，情况就完全不同了。”

记者就近期事件寻求置评，但马来西亚外交部和总理府均未回复。

对1月中国海军巡航一事，虽然马来西亚在公开场合的反应和往常一样低调，但其他东南亚国家的高级外交官称，在此之后，马来西亚外交官在推动东盟与中国磋商“南海行为准则”时统一立场方面，比过去积极多了。

东盟与中国去年同意加快磋商“南海行为准则”，相关谈判将于3月18日在新加坡重启。

在中国海军舰队1月巡航曾母暗沙后不到一周，马来西亚外交部称其外长阿尼法（Anifah Aman）对菲律宾进行了非正式访问，与菲律宾外长会面。马来西亚外交部一发言人称，双方探讨了南海问题。

据一位知情的外交官透露，菲律宾、马来西亚和越南的官员2月18日在马尼拉召开会议，协调在海上争议及“南海行为准则”问题上对中国的政策。

“以前只有菲律宾和越南热衷于召开这样的会议，但如今马来西亚也参与进来了，”该外交官说。

这位外交官称，在此次秘而不宣的会议中，与会官员达成共识，即拒绝接受中国在南海的“九段线”原则，强烈要求尽早完成行为准则磋商，并邀请文莱今年3月与三国在吉隆坡举行会议。

美国官员近几周在南海问题上的表态也变得强硬。2月时美国海军上将Jonathan Greenert称，若菲律宾与中国在南海发生冲突，美国将对菲律宾伸出援手。

2013年3月，由四艘中国军舰组成的两栖舰队在曾母暗沙举行类似的主权宣示活动，这令马来西亚非常不安，并罕见地私下对中国提出了抗议。

“这两件事让马来西亚国家安全机构非常忧心，”新加坡东南亚研究院高级研究员Ian Storey说。

“我们可以预见，今后还会出现更多此类事件。（中国）人民解放军会出现在马来西亚水域，因此马来西亚需要重新调整政策。”

看起来，马来西亚也确实在这么做。

去年10月，马来西亚宣布计划在沙捞越州的Bintulu建海军基地，这里是离曾母暗沙最近的主要城镇，未来将在这里部署新建的海军陆战队。该国国防部长未提到中国，但称此项部署的目标是保护在该区域的油气资源。

马来西亚安全分析人士称，预计美国将在马来西亚新建海军陆战队方面给出建议，可能还会帮助训练。

邓秀珉称：“这是非常重要的动向。”他认为，这可能明显深化美国与马来西亚的军事关系。

美国海军上将Greenert告诉记者，他本月访问马来西亚时，与马来西亚军方讨论了后者新建海军陆战队一事，但称关于该部队的细节仍相当粗略。

虽然马来西亚立场有所转变，但可能还是会避免明显影响到与中国的关系。

与马来西亚政府关系密切的消息人士称，菲律宾就南海争端针对中国诉诸国际仲裁，但马来西亚并未考虑加入该程序。（完）