马来西亚海军部长否认中国舰艇巡航曾母暗沙

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透吉隆坡1月29日 - 马来西亚皇家海军部长阿卜杜勒·阿齐兹·加法尔(Abdul AzizJaafar)将军否认有关中国海军三艘舰艇在曾母暗沙巡航的报道，称中方的训练发生在马来西亚领海以北数百海里的公海。
中国新华社稍早报道称，中国海军一艘两栖登陆舰和两艘导弹驱逐舰周日巡航曾母暗沙，舰上官兵并举行主权宣誓活动。曾母暗沙距离马来西亚砂拉越海岸线约80千米，马来西亚宣称对曾母暗沙水域拥有主权。
《新海峡时报》周三发表加法尔的谈话称，中国海军的训练是在距离马来西亚200海里专属经济区约1000海里外的海域进行。
他表示，马来西亚和美国事先得到了此次训练的通报。
“中国方面没有挑衅或者威胁我方主权的举措，他们是在公海举行训练，”这家亲政府的报纸援引加法尔的说法报道。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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